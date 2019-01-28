تعطش وحشي للدماء.. حوثي يقتل امرأة أمام منزلها في تعز

سابع يمنية تفقد حياتها بنيران قناصة الميليشيا في المدينة

قتل قناص تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الاثنين)، امرأة في منطقة القحيفة مديرية مقنبة غرب محافظة تعز، وذلك في تعطش وحشي للدماء لا تحركه سوى دوافع القتل.





ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أوضح مصدر محلي أن قناص الميليشيات المتمركز في جبل البرقة، استهدف برصاصة قاتلة مواطنة، خلال تواجدها أمام منزلها في عزلة القحيفة، مما أدى إلى استشهادها مباشرة.

وبين المصدر أن هذه المرأة هي السابعة التي تستشهد برصاصة قناصة الميليشيات في المنطقة.