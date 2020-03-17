مصادر تكشف حقيقة فيديو سقوط فتاة في شارع بجدة: تعاني تشنجات

حالتها سليمة ولا تستدعي نقلها للمستشفى

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" تفاصيل الفيديو الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر امرأة تعاني تشنجات في أحد شوارع جدة.

ووفقًا للمعلومات، باشرت الدوريات الأمنية الحالة في حينها، وتبيَّن أنها لامرأة من جنسية عربية، تعاني تشنجات.

وتشير المعلومات إلى أن المرأة أفادت بأنها تستخدم دواء للتشنجات، يسبب لها تلك الأعراض.

الجهات الأمنية استدعت فرقة الهلال الأحمر، التي قامت بالكشف عليها، وتبيَّن سلامتها.

وأكدت المصادر أن الجهات المعنية تعمل على ضبط الشخص الذي قام بتصوير الفيديو ونشره لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.