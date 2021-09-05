بيروت.. التسرب من أنابيب نفط العراق العابرة لسهل عكار عبر سوريا تزداد

أهالي المنطقة يتخوفون من تفاقم الوضع الخطير واندلاع حرائق

قالت مصادر إعلامية لبنانية أن رقعة التسرب النفطي في منطقة ببنين - العبدة من أنابيب نفط العراق العابرة لسهل عكار عبر سوريا، عادت مجددا إلى التوسع.

وطبقاً لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" اللبناني أن رقعة التسرب النفطي عادت مجدداً إلى التوسع عبر البيوت الزراعية البلاستيكية وتكوين بحيرات تنبعث منها روائح البترول.

وأكد أهالي المنطقة أنهم "يتخوفون من تفاقم الوضع الخطير واندلاع حرائق"، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع في المعالجة، وفق الوكالة.