اتفاقية تعاون مشترك بين "الطاقة المتجددة" و"العلوم والتقنية"

وقّعها وزيرا الطاقة والاتصالات.. لتحقيق التكامل وتسخير الإمكانات

وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والمهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، اتفاقية إطارية للتعاون المشترك بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ومن المقرر أن تستهدف هذه الاتفاقية تحقيق التكامل، وتسخير الإمكانات والموارد المتوافرة لدى الطرفين.