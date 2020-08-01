"الصحة" تعلن تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1573 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 1 أغسطس 2020، تسجيل 1890 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 237548 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1573 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 277478 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2887 حالة وفاة "رحمهم الله".