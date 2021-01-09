الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 9 مساءً

رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442 11:54 AM

رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية

الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 9 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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