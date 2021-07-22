متحدث الحج: نعمل على تنفيذ المرحلة الأخيرة من خطة التفويج

"السعيد": الجهات العاملة تلبي جميع رغبات ضيوف الرحمن

أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام السعيد، أن عملية تفويج الحجاج للحرم المكي تسير وفق الخطط الموضوعة.

ولفت السعيد وفق "الإخبارية" إلى أن الجهات العاملة تلبي جميع رغبات ضيوف الرحمن وجميع الخدمات المقدمة لهم، مستمرة حتى نهاية الموسم وتنفيذ المرحلة الأخيرة من خطة التفويج إلى الحرم المكي.