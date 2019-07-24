"العكور" لرتبة "رئيس رقباء" بالشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية

قلّد قائد مجموعة الشرطة العسكرية الخاصة الرابعة بالجنوب العميد الركن عبدالرحيم سعود العنزي، رئيس الرقباء حسين إبراهيم عكور رتبته الجديدة، بحضور ركن إدارة المجموعة العقيد ياسر أحمد العجمي، بعد صدور قرار ترقيته من قائد سلاح الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية، بترقيته من رتبة "رقيب أول" إلى رتبة "رئيس رقباء".

وهنّأ العميد ركن "العنزي" رئيس الرقباء "العكور" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.

من جهته عبّر رئيس الرقباء "العكور" عن سعادته بالثقة التي ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.