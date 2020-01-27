في تطوُّر خطير للفيروس.. الصين تعلن أول حالة وفاة لفيروس كورونا الجديد في بكين

رجل يبلغ خمسين عامًا زار مدينة ووهان

أعلنت السلطات الصينية أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بكين من جراء فيروس كورونا الجديد.

وبيَّنت السلطات أن الضحية رجل يبلغ خمسين عامًا، زار مدينة ووهان (مركز الوباء) في الثامن من يناير، وبعد عودته إلى بكين بسبعة أيام أُصيب بمرض مع حرارة مرتفعة - وفق ما أفادت به لجنة الصحة في العاصمة - وتُوفي اليوم من جراء فشل في التنفس.