وزارة الثقافة تؤجل فعالية "الأعشى" حتى إشعار آخر

تماشياً مع جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الثقافة عن تأجيل فعالية "الأعشى" حتى إشعار آخر، وذلك لأسباب احترازية وتماشياً مع جهود الدولة للوقاية من فيروس "كورونا COVID-19"، وحرصاً على سلامة الزوار والعاملين في هذه الفعالية التي كان من المقرر إقامتها في منفوحة بالرياض خلال الفترة من 21 مارس إلى 20 أبريل 2020م.