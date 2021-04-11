حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر أبريل

البرنامج أكّد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم

بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة 41.

وأكّد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

حساب المواطن

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11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442 08:37 AM

البرنامج أكّد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر أبريل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة 41.

وأكّد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

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