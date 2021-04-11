حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر أبريل

بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة 41.
وأكّد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد.حساب المواطن
البرنامج أكّد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم
بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة 41.
وأكّد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد.