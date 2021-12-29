أكثر من 13 ألف مستفيد من قسم الطوارئ بمستشفى ظلم العام

يضم طواقم طبية متخصصة ويقدم خدمات بجودة رفيعة المستوى

ذكرت "صحة الطائف" أن قسم الطوارئ في مستشفى ظلم العام، قدّم خدماته لأكثر من 13 ألف حالة طارئة؛ وذلك خلال عام 2021م.

وأوضحت أن قسم الطوارئ يضم طواقم طبية وفنية متخصصة، إضافة إلى الطواقم الإدارية، والطبية المساندة التي تقدم خدمات سريعة وبجودة رفيعة المستوى.

وقالت "صحة الطائف": يستقبل القسم حالات متنوعة، منها إصابات الحوادث المرورية التي تقع على طرق المنطقة، إضافة للحالات الطارئة اليومية.

يشار إلى أن مستشفى ظلم يقدم خدماته لعشرات المراكز والقرى والهجر؛ حيث تمتد مساحة المنطقة الإدارية التي يغطيها لأكثر من 160كم.