وزير التعليم يلتقي المعلمين.. فريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية

لتعزيز الشراكة والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم

التقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، المعلمين والمعلمات لتطبيق الخطط الدراسية، والمناهج المطوّرة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: #وزير_التعليم يلتقي زملاءه وزميلاته من المعلمين والمعلمات؛ لتعزيز الشراكة والعمل كفريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية، والمناهج المطوّرة، والفصول الثلاثة، والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم.