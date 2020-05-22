بـ 7729 حالة.. مكة الأعلى بين مدن المملكة بعدد المتعافين من كورونا

فيما سجلت المنطقة 155 حالة وفاة

جاءت العاصمة المقدسة الأعلى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي فيها؛ 7729 حالة.

وفي التفاصيل؛ بلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد حتى الآن؛ 13055 منها؛ 5171 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و7729 حالة تعافٍ، و155 حالة وفاة.

يأتي هذا فيما تخطى أعداد المتعافين في العاصمة المقدسة الحالات النشطة بفارق 2558 حالة.