رئيس غرفة ينبع: ذكرى البيعة إشراقةٌ مضيئة تحمل في ثناياها الخير والازدهار

العروي: خمس سنوات من التطور والازدهار والتغيرات الجذرية غير المسبوقة

هنّأ رئيس غرفة ينبع مراد علي العروي، القيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم.

وقال العروي: "شهدت المملكة منذ تولي سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، خمس سنوات من التطور والازدهار والتغيرات الجذرية غير المسبوقة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية".

وأشار "العروي" إلى ما وصلت إليه المملكة في عهده الميمون من نهضة كبرى، وتقدم ورقيّ في شتى المجالات، وما حققته خلال السنوات الخمس الأخيرة من قفزة كبيرة نتيجة لسياسات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والتي أولت اهتمامًا كبيرًا لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتفعيل دور القطاع الخاص وفقًا لرؤية طموحة واضحة المعالم والخطوات، عززت مسيرة المملكة، وأعادت صياغة مختلف القطاعات، ومنحت الفرصة للجميع من أبناء هذا الوطن على المشاركة في مسيرة البناء والتنمية وصولًا إلى وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وتنمية مستدامة؛ منوهًا بما أولاه الملك المفدى من اهتمام ودعم ورعاية لكافة شرائح المجتمع.

وأكد أن ذكرى البيعة تمثّل إشراقه مضيئة تحمل في ثناياها الخير والازدهار، والرقي والنهضة للوطن، وأنها ذكرى عزيزة وجميلة وغالية على قلوب أبناء المملكة؛ مضيفًا أننا كقطاع أعمال بمحافظة ينبع نجدد البيعة والولاء لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونعاهده على بذل المزيد من الجهد للإسهام في مسيرة النمو والتنمية؛ من أجل رفعة راية وطننا الغالي عاليةً بين الأمم.