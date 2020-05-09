شرطة الرياض: القبض على 46 متسولاً من جنسيات مختلفة

ضمن جهود مكافحة التسول.. واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، القبض على عدد من المتسولين من جنسيات عدة في أحياء الرياض، ضمن جهود مكافحة ظاهرة التسول.

وقال "التويجري": إنه "امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة في مكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط 46 متسولاً من جنسيات متعددة، وفي أحياء متفرقة من العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة".