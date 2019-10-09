غداً إعلان عاصمة السياحة الخليجية.. هذه مدن المملكة المرشحة

خلال اجتماع يتم عقده في مسقط يدشن خلاله حزمة مبادرات وفعاليات

يجتمع، غداً الخميس 10 أكتوبر، مسؤولو السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً بمسقط؛ لمناقشة المقترحات باختيار بتسمية واختيار عاصمة السياحة الخليجية كل عام لتصبح عاصمة للسياحة الخليجية.

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية فإن جدة والخبر مرشحتان لنيل اللقب من السعودية، كما سيتم تدشين برنامج للمبادرات والفعاليات التي تعزز الانتماء والمواطنة بعنوان "عيش الخليج"، وتنظيم معرض سنوي للحرف والصناعات اليدوية، والتصور الخاص بإنشاء جمعية خليجية تعنى بالحرف والصناعات التقليدية.