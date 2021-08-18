"الحريري" يهاجم "نصر الله": ألم يحن الوقت لنفهم؟.. نريد حكومة لكل اللبنانيين

حذّر من استدراج لبنان إلى مزيد من العزلة والاشتباك مع العرب والعالم

على خلفية تعثر تشكيل الحكومة وأزمة الوقود الخانقة شن زعيم تيار المستقبل في لبنان سعد الحريري؛ هجوماً قوياً على حسن نصر الله؛ قائد ميليشيات "حزب الله".

ولم يذكر الحريري؛ نصر الله؛ صراحة في سلسلة تغريدات التي نشرها، ليل الثلاثاء الأربعاء، على حسابه بموقع "تويتر"، لكنه يشير في تصريحاته ومواقفه إلى ذلك.

وكتب الحريري: "استقالتي بعد 17 تشرين صناعة لبنانية بامتياز معروفة الأسباب والظروف والأهداف. أما تعطيل ولادة الحكومة لأكثر من سنة فكان بالتأكيد صناعة إيرانية بامتياز".

ويقصد الحريري؛ في حديثه وفق "سكاي نيوز عربية" أن "حزب الله" وزعيمه نصر الله؛ هما اللذان يقفان وراء تعثر تشكيل الحكومة التي كُلف برئاستها قبل أن يعتذر عن تلك المهمة.

وفي تغريدة أخرى، قال الحريري: "المضحك المبكي أن هناك مَن يريدنا أن نصدق أن النظام السوري يطالبنا بوقف التهريب لأنه يضر بخطته الاقتصادية، ولأن التهريب حرام، والمهرب خائن للأمانة. ما علينا. لا فائدة من نبش خزانات الماضي لإسقاط أحوال أفغانستان على أوضاع لبنان وقرع طبول الرهان على تحولات خارجية.

وفي تغريدة ثالثة، دعا رئيس الوزراء السابق، إلى تأليف حكومة "تتصالح مع اللبنانيين والمجتمع الدولي، وليس استدراج لبنان إلى مزيدٍ من العزلة والاشتباك مع العرب والعالم. ألم يحن الأوان كي نفهم؟".

وكان قائد ميليشيات "حزب الله"، حسن نصر الله؛ قد قال في كلمة قبل يومين، إنه يطالب بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وبأي ثمن، معتبراً أن مَن يهرّبون الوقود إلى سوريا "خونة".