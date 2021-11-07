"الكاظمي" عن محاولة اغتياله: نعرف الذين نفَّذوا هذه الجريمة.. وسنكشفهم

أمر بنشر دبابات الجيش بشوارع بغداد.. وشهدت العاصمة انتشارًا كبيرًا لقوات الأمن

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد ملاحقة مُنفِّذي محاولة اغتياله، وأشار إلى التعرف عليهم، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، قال "الكاظمي" خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء: "تعرَّض منزلي الليلة الماضية لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مُسيَّرة، وُجِّهت إليه بشكل مباشر. وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يُعبِّر عن إرادة العراقيين".

وأضاف: "بلدنا يمرُّ بتحديات عديدة، ليست وليدة اليوم، ولا نتاج هذه الحكومة، وتَمكنَّا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة".

وأشار إلى أن "نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة، إنما واجبنا انصب على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات".

وتابع: "سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس. نعرفهم جيدًا، وسنكشفهم، وسوف تصل يد العدالة إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي".

وفي سياق متصل، أفاد مراسل "روسيا اليوم" في العراق اليوم الأحد بأن القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي أمر بنشر دبابات الجيش في شوارع بغداد.

وذكر المراسل أن العشرات من دبابات الجيش انتشرت في بعض شوارع العاصمة، وتجولت في محيط المنطقة الخضراء حيث مقر إقامة الكاظمي.

وأضاف بأن بغداد شهدت انتشارًا كبيرًا للقوات الأمنية، كما حلّقت طائرات الجيش في أجواء العاصمة، فضلاً عن انتشار مجموعات من أجهزة الاستخبارات.