"شيك على تسجيلك" .. "التأمينات" تدعو موظفي "الخاص" إلى التأكد من التسجيل

تحذير لأصحاب العمل في حال عدم تسجيل موظفيهم أو عدم تقييد الأجر الحقيقي

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حملة توعوية لحفظ حقوق موظفي وموظفات القطاع الخاص، تحت شعار (شيك على تسجيلك) في يوليو الجاري.

وتهدف الحملة إلى التعريف بمدى أهمية تحقق الموظف من تسجيله في التأمينات الاجتماعية من قِبل صاحب العمل، والتثبت من صحة أجره المسجّل في النظام؛ ليتجنب حرمانه وعائلته من المنافع والمزايا التي سيحصل عليها عند تسجيله، إضافة إلى تحذير أصحاب العمل من العقوبات والتبعات التي يتعرّضون لها في حال عدم تسجيل موظفيهم أو عدم تقييد الأجر الحقيقي للموظف.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار؛ أن المؤسسة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق عملائها كافة من المشتركين السعوديين وغير السعوديين، مهيباً بالملتحقين بالعمل أهمية التأكد من تسجيلهم في النظام، والتأكد من صحة الأجر المسجل من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.

من جانبٍ آخر، نبّه العبد الجبار؛ إلى أن عدم تسجيل صاحب العمل للموظفين لديه في نظام التأمينات الاجتماعية يعد تحايلاً على أحكام النظام ويسلبهم حقوقهم بتقاضي المقدار العادل مستقبلاً من المعاشات أو التعويضات عن إصابات العمل أو تعويضات التعطل عن العمل ومعاشات أفراد أسرهم بعد وفاتهم، مبيناً أنه سيتم احتسابها بناءً على الأجور المسجلة, مشدداً على ضرورة التزام أصحاب العمل بأحكام النظام والمبادرة بتسجيل الموظفين لديهم كافة وفق أجورهم الصحيحة.