بموافقة ملكية.. منح ميدالية الاستحقاق لـ60 مواطنًا

من الدرجة الثالثة لقاء تبرّعهم بالدم عشر مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 مواطنًا؛ لقاء تبرّع كل منهم بدمه عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:

- عبدالله بن يوسف الزهراني.

- الوكيل الرقيب/ نايف بن يوسف الغالبي.

- العريف/ عبدالعزيز بن عوض العتيبي.

- المقدم/ فهد بن ماجد الحربي.

- يوسف بن محمد مهدلي.

- تجوان بن محيسن الحربي.

- عاطف بن عبدالله حبش.

- يوسف بن عبدالله التركي.

- نبيل بن نشأت الفاروقي.

- عبدالله بن عوض الحربي.

- عقيل بن محمد الناصر.

- عماد بن عبدالعزيز الشمري.

- وليد بن سعود الشمري.

- عبدالحميد بن خليفة الخليفة.

- عبدالعزيز بن حسين الزهراني.

- عبداللطيف بن جمعان المالكي.

- يحيى بن محمد حمدي.

- عبدالله بن سيف الدوسري.

- نعيم بن عبدالوهاب الكحل.

- مرعي بن عايض الاحمري.

- الرائد/ محمد بن سعيد آل عبيد.

- علي بن عمير العجمي.

- الرقيب/ علوش بن محمد السبيعي.

- عطية بن محمد عسيري.

- الوكيل الرقيب/ عبدالعزيز بن صالح الرشيد.

- الوكيل الرقيب/ عبدالله بن صالح الريحان.

- سالم بن سامي الصبياني.

- عوض بن سعد الاسمري.

- المقدم/ زايد بن محمد العمري.

- الرقيب/ علي بن عبدالله القرني.

- عبدالله بن عائض العصيمي.

- علي بن أحمد راجحي.

- سعد بن عبدالله العرياني.

- الرئيس رقباء فني/ عبدالرحمن بن محمد الغامدي.

- المقدم/ عبدالرحمن بن محمد بن معمر.

- عبدالله بن علي المزيني.

- سلطان بن حسن آل مصدر.

- نايف بن معيض الزهراني.

- خالد بن مفرح الشهري.

- الرقيب/ عايض بن محمد الشهري.

- ماجد بن أحمد عسيري.

- الملازم الفني/ عبدالعزيز بن سعيد القحطاني.

- عبدالله بن دهيميس الندوي.

- حمد بن ناصر العتيبي.

- صالح بن خليل نور.

- إلهام بنت عبدالرحمن خشيفاني.

- محمد بن عبدالرحمن الغامدي.

- منصور بن عبدالله الغامدي.

- علي بن حسين الغدوني.

- مسفر بن علي عسيري.

- خلاد بن محمد الكثيري.

- محمد بن عبده حمدي.

- عبدالله بن محمد الدوسري.

- ريان بن عبدالعزيز اللحيدان.

- إبراهيم بن علي الدواس.

- سعد بن محمد الهاجري.

- الوكيل الرقيب/ عبدالله بن سعيد الزهراني.

- فيصل بن حوران العنزي.

- الرئيس رقباء/ علي بن معيض الزهراني.

- إبراهيم بن حمد الربيعان.