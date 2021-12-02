بموافقة ملكية.. منح ميدالية الاستحقاق لـ60 مواطنًا

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 مواطنًا؛ لقاء تبرّع كل منهم بدمه عشر مرات.
وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:
- عبدالله بن يوسف الزهراني.
- الوكيل الرقيب/ نايف بن يوسف الغالبي.
- العريف/ عبدالعزيز بن عوض العتيبي.
- المقدم/ فهد بن ماجد الحربي.
- يوسف بن محمد مهدلي.
- تجوان بن محيسن الحربي.
- عاطف بن عبدالله حبش.
- يوسف بن عبدالله التركي.
- نبيل بن نشأت الفاروقي.
- عبدالله بن عوض الحربي.
- عقيل بن محمد الناصر.
- عماد بن عبدالعزيز الشمري.
- وليد بن سعود الشمري.
- عبدالحميد بن خليفة الخليفة.
- عبدالعزيز بن حسين الزهراني.
- عبداللطيف بن جمعان المالكي.
- يحيى بن محمد حمدي.
- عبدالله بن سيف الدوسري.
- نعيم بن عبدالوهاب الكحل.
- مرعي بن عايض الاحمري.
- الرائد/ محمد بن سعيد آل عبيد.
- علي بن عمير العجمي.
- الرقيب/ علوش بن محمد السبيعي.
- عطية بن محمد عسيري.
- الوكيل الرقيب/ عبدالعزيز بن صالح الرشيد.
- الوكيل الرقيب/ عبدالله بن صالح الريحان.
- سالم بن سامي الصبياني.
- عوض بن سعد الاسمري.
- المقدم/ زايد بن محمد العمري.
- الرقيب/ علي بن عبدالله القرني.
- عبدالله بن عائض العصيمي.
- علي بن أحمد راجحي.
- سعد بن عبدالله العرياني.
- الرئيس رقباء فني/ عبدالرحمن بن محمد الغامدي.
- المقدم/ عبدالرحمن بن محمد بن معمر.
- عبدالله بن علي المزيني.
- سلطان بن حسن آل مصدر.
- نايف بن معيض الزهراني.
- خالد بن مفرح الشهري.
- الرقيب/ عايض بن محمد الشهري.
- ماجد بن أحمد عسيري.
- الملازم الفني/ عبدالعزيز بن سعيد القحطاني.
- عبدالله بن دهيميس الندوي.
- حمد بن ناصر العتيبي.
- صالح بن خليل نور.
- إلهام بنت عبدالرحمن خشيفاني.
- محمد بن عبدالرحمن الغامدي.
- منصور بن عبدالله الغامدي.
- علي بن حسين الغدوني.
- مسفر بن علي عسيري.
- خلاد بن محمد الكثيري.
- محمد بن عبده حمدي.
- عبدالله بن محمد الدوسري.
- ريان بن عبدالعزيز اللحيدان.
- إبراهيم بن علي الدواس.
- سعد بن محمد الهاجري.
- الوكيل الرقيب/ عبدالله بن سعيد الزهراني.
- فيصل بن حوران العنزي.
- الرئيس رقباء/ علي بن معيض الزهراني.
- إبراهيم بن حمد الربيعان.
من الدرجة الثالثة لقاء تبرّعهم بالدم عشر مرات
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 مواطنًا؛ لقاء تبرّع كل منهم بدمه عشر مرات.
وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:
- عبدالله بن يوسف الزهراني.
- الوكيل الرقيب/ نايف بن يوسف الغالبي.
- العريف/ عبدالعزيز بن عوض العتيبي.
- المقدم/ فهد بن ماجد الحربي.
- يوسف بن محمد مهدلي.
- تجوان بن محيسن الحربي.
- عاطف بن عبدالله حبش.
- يوسف بن عبدالله التركي.
- نبيل بن نشأت الفاروقي.
- عبدالله بن عوض الحربي.
- عقيل بن محمد الناصر.
- عماد بن عبدالعزيز الشمري.
- وليد بن سعود الشمري.
- عبدالحميد بن خليفة الخليفة.
- عبدالعزيز بن حسين الزهراني.
- عبداللطيف بن جمعان المالكي.
- يحيى بن محمد حمدي.
- عبدالله بن سيف الدوسري.
- نعيم بن عبدالوهاب الكحل.
- مرعي بن عايض الاحمري.
- الرائد/ محمد بن سعيد آل عبيد.
- علي بن عمير العجمي.
- الرقيب/ علوش بن محمد السبيعي.
- عطية بن محمد عسيري.
- الوكيل الرقيب/ عبدالعزيز بن صالح الرشيد.
- الوكيل الرقيب/ عبدالله بن صالح الريحان.
- سالم بن سامي الصبياني.
- عوض بن سعد الاسمري.
- المقدم/ زايد بن محمد العمري.
- الرقيب/ علي بن عبدالله القرني.
- عبدالله بن عائض العصيمي.
- علي بن أحمد راجحي.
- سعد بن عبدالله العرياني.
- الرئيس رقباء فني/ عبدالرحمن بن محمد الغامدي.
- المقدم/ عبدالرحمن بن محمد بن معمر.
- عبدالله بن علي المزيني.
- سلطان بن حسن آل مصدر.
- نايف بن معيض الزهراني.
- خالد بن مفرح الشهري.
- الرقيب/ عايض بن محمد الشهري.
- ماجد بن أحمد عسيري.
- الملازم الفني/ عبدالعزيز بن سعيد القحطاني.
- عبدالله بن دهيميس الندوي.
- حمد بن ناصر العتيبي.
- صالح بن خليل نور.
- إلهام بنت عبدالرحمن خشيفاني.
- محمد بن عبدالرحمن الغامدي.
- منصور بن عبدالله الغامدي.
- علي بن حسين الغدوني.
- مسفر بن علي عسيري.
- خلاد بن محمد الكثيري.
- محمد بن عبده حمدي.
- عبدالله بن محمد الدوسري.
- ريان بن عبدالعزيز اللحيدان.
- إبراهيم بن علي الدواس.
- سعد بن محمد الهاجري.
- الوكيل الرقيب/ عبدالله بن سعيد الزهراني.
- فيصل بن حوران العنزي.
- الرئيس رقباء/ علي بن معيض الزهراني.
- إبراهيم بن حمد الربيعان.