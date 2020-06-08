الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

لمسافرين قادمين من الخارج

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة وحالتي إصابة بلا أعراض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بر الصين الرئيسي.

وقالت اللجنة: إن الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83040؛ في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 08:22 AM

لمسافرين قادمين من الخارج

الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة وحالتي إصابة بلا أعراض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بر الصين الرئيسي.

وقالت اللجنة: إن الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83040؛ في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

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الصين فيروس كورونا الجديد

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