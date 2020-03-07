شيخ شمل المسارحة يحتفل بزواج ابنه "أحمد"

احتفل شيخ شمل المسارحة، الشيخ حسين بن أحمد إدريس فقيهي، مساء الجمعة، بزواج ابنه أحمد، أحد منسوبي جامعة جازان.

جاء ذلك، بحضور محافظ المسارحة، عبدالله الريثي، وشيخ شمل الشرفاء، الشيخ مساعد قصادي، ورئيس مركز الخلاوية والنجوع، علي حملي، وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، الدكتور يحيى حوباني.

كما حضر عدد كبير من مشايخ القبائل والأقارب والأصدقاء ومنسوبي جامعة جازان من أساتذة وموظفين.