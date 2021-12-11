"فيسبوك" يتصدر.. هذه أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا في 2021

تظهر أحدث الإحصائيات أن "فيسبوك" لا يزال يحتل مكانة قوية كقائد لوسائل التواصل الاجتماعي، مع 2.80 مليار مستخدم نشط ابتداءً من يناير 2021.



وأوضحت الإحصائيات التي عرضها موقع "اوبرلو" المتخصص في الإحصائيات العالمية، أن "فيسبوك" من أكثر المنصات التي يقضي فيها المستخدمون وقتهم، بمتوسط 58 دقيقة في اليوم، مقارنة بـ"يوتيوب وانستغرام وتويتر وواتس اب".



وفي المرتبة الثانية يأتي موقع "يوتيوب" الذي يضم 2.3 مليار مستخدم، وهو ما يعد 84 % من مستخدمي "فيسبوك"، وتتم مشاهدة مليار ساعة من الفيديوهات إجمالاً من قِبل جميع المشاهدين يوميًا.



وفي المركز الثالث يأتي "واتس اب"، وهو أحد أشهر المنصات في العالم، حيث يستخدمه مليارا مستخدم نشط، وفي المرتبة الرابعة "ماسنجر فيسبوك" بـ 1.3 مليار مستخدم، وفي المرتبة الخامسة تأتي منصة "انستغرام" 1.2 مليار مستخدم.



وفي المرتبة السادسة يأتي "وي شات" البرنامج الصيني البديل لبرنامج "واتس اب" في الصين، ويستخدمه نحو 1.2 مليار شخص، وهو من أكثر منصات المراسلة والتواصل استخدامًا بين الصينيين، ثم في المرتبة السابعة برنامج "تيك توك" بنحو 689 مليون مستخدم.



وفي المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة تأتي منصات "كيو كيو ودوين وسينا ويبو" بـ 617 و600 و511 مليون مستخدم على التوالي.