اليوم .. "برنت" ينخفض بنسبة ١.٩٦ %

بلغ ٨٦.٦٥ دولار أمريكي للبرميل

انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة، بنسبة ١.٩٦ %.

وتداول "برنت" في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٨٦.٦٥ دولار أمريكي للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة ٢.٢٦ %، إلى ٨٣.٦٢ دولار أمريكي للبرميل.

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21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443 01:18 PM

بلغ ٨٦.٦٥ دولار أمريكي للبرميل

اليوم .. "برنت" ينخفض بنسبة ١.٩٦ %

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة، بنسبة ١.٩٦ %.

وتداول "برنت" في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٨٦.٦٥ دولار أمريكي للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة ٢.٢٦ %، إلى ٨٣.٦٢ دولار أمريكي للبرميل.

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