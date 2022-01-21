اليوم .. "برنت" ينخفض بنسبة ١.٩٦ %

بلغ ٨٦.٦٥ دولار أمريكي للبرميل

انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة، بنسبة ١.٩٦ %.

وتداول "برنت" في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٨٦.٦٥ دولار أمريكي للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة ٢.٢٦ %، إلى ٨٣.٦٢ دولار أمريكي للبرميل.