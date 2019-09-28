"الحسين" ينصح المتاجر الإلكترونية: هذا هو الدليل الإرشادي فاطلعوا عليه

يوضح الاشتراطات اللازمة والبيانات الأساسية اللازم توفرها لتعزيز موثوقية

نصح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، المتاجر الإلكترونية بضرورة الاطلاع على الدليل الإرشادي لتطبيق الاشتراطات؛ استعداداً لبدء تطبيق نظام التجارة الإلكترونية 2019.



ونشر الحسين الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية اليوم عبر حسابه بتويتر، لافتًا إلى أنه يوضح الاشتراطات اللازمة للمتاجر الإلكترونية، والبيانات الأساسية اللازم توفرها لتعزيز موثوقية التعاملات الإلكترونية، وبيانات العقود وآلية إبرامها عند التعاقد على شراء المنتجات أو الخدمات.



وأضاف أنه يشتمل 4 فصول: أهداف وأحكام النظام، وبيانات المتاجر والتعاملات الإلكترونية، وحماية حقوق المتسوقين، وأبرز المخالفات التي نص عليها النظام.



وللاطلاع: https://mci.gov.sa/GES