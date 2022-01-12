"مسك" تحتفي بتمكين 6 مبادرات شبابية غير ربحية

في إطار مساعيها الهادفة لدعم نمو القطاع غير الربحي

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" عن تسجيل وتمكين مجموعة من المبادرات والمنظمات الشبابية غير الربحية التي تحولت من مرحلة الانطلاق إلى مرحلة الريادة، وبدأت رحلة صناعة الأثر والخدمة المجتمعية بعد أشهر من التمكين الذي قدّمته المؤسسة في إطار النسخة الأولى من برنامج "تمكين المنظمات الشبابية غير الربحية"، في إطار اهتمامها بدعم نمو القطاع غير الربحي.

واختتم البرنامج أعماله بتسجيل ودعم سِتّ مبادرات شبابية، وهي: جمعية دراجتي، وجمعية فلك لعلوم وأبحاث الفضاء، وجمعية كان ياما، وجمعية غمار للمغامرات القيادية والرياضات، وجمعية بناء القيادات الشابة (قائد)، التي تأهلت في البرنامج وجرى تسجيلها كمنظماتٍ رسمية ومرخّصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى وقف القيادات القانونية الشابة، التي جرى تسجيلها تحت مظلة الهيئة العامة للأوقاف.

وأسفر البرنامج عن دعم توسّع منظمتَيْن قائمتَيْن هما جمعية قادر، وجمعية مبادرات، حيث تأتي هذه الجهود في مسعى إلى بناء القدرات التنظيمية الأساسية للمبادرات المدعومة، من خلال رحلة امتدت على مدى ثلاثة أشهر، انصبت على التعلُّم وتطبيق أبرز المنهجيات الإدارية الرائدة عالميًّا التي تُشَكّل جوانب متعددة في رحلة سير المنظمة، كالوضوح الاستراتيجي، والاستدامة المالية، والتواصل، وقياس الأثر.

وقالت المدير العام للتواصل المجتمعي والأبحاث بمؤسسة (مسك) ديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ: حقق برنامج "تمكين المنظمات الشبابية غير الربحية" إنجازًا نوعيًا في وقتٍ قياسي، باعتباره البرنامج الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويتسق مع استراتيجية (مسك) المحدّثة التي دشنتها المؤسسة العام الماضي، وتهدف من بين عدة أهداف إلى دعم تأسيس 15 منظمة شبابية غير ربحية مستدامة بحلول عام 2030.

وأوضحت أن البرنامج يضع نَصْب عينيه تمكين الشباب السعودي على مستوى المنظمات والمبادرات غير الهادفة إلى الربح، ويتكامل في هذا المسعى مع مُجمَل الجهد الذي تبذله (مسك) لتحرير الطاقات الشبابية وتطويرها، واستثمارها في تنمية الاقتصاد الوطني على وجه العموم والقطاع غير الربحي على وجه الخصوص، بهدف تعظيم قيمته الاقتصادية وأثره الاجتماعي في المملكة.

وأضافت: يتزامن هذا الإنجاز مع إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس إدارة (مسك) عن إطلاق مشروع أول مدينة غير ربحية على مستوى العالم، التي ستكون قِبلة المنظمات غير الربحية المحلية والعالمية، وداعمة لهذا القطاع وتعظيم أثره محليًا وإقليميًا، كما سيسهم في تحقيق مستهدفات (مسك) لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل.

يُذكَر أن برنامج "تمكين المنظمات الشبابية غير الربحية" يُعد أحد المبادرات التمكينية التي أطلقتها مؤسسة (مسك) بهدف النهوض بالقطاع الثالث في المملكة، ورفد منظماته بأفضل المعارف والخبرات التنظيمية التي تعزز من فرص استدامتها، وتعظم من جودة إسهامها في تذليل التحديات المجتمعية، وذلك من خلال رحلة تحول تخوضها المنظمة المدعومة على امتداد 13 أسبوعًا من التعلم والتدريب.