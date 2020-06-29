"زمان": التحول الرقمي والتطبيق الإلكتروني خيار إستراتيجي للاختبارات

في ندوة نظمتها اليونيسيف واليونسكو والبنك الدولي

استعرض رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، تجربة المملكة في إجراء اختبارات القبول للجامعات، والاستفادة من التقدم التقني وتطبيقات التحول الرقمي لتنفيذ هذه الاختبارات إلكترونيًا، سواء، للطلبة في منازلهم (نحو ٧٥ ٪ من الطلبة)، أو في مراكز الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة (٢٥ ٪ من المتقدمين)، وحرصها على تحقيق العدالة بين جميع الطلاب مع درجة عالية من الصدق والثبات.



جاء ذلك خلال مشاركته مساء اليوم الاثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٠م، في الندوة الدولية الافتراضية بعنوان "اتخاذ قرارات عالية المخاطر بشأن تقدم الطلاب وتطورهم في زمن كورونا ( COVID-19)، التي نظمتها اليونيسيف واليونسكو والبنك الدولي حول إطار إعادة فتح المدارس، حيث تهدف الندوة إلى مشاركة تجارب الدول بمنهجيات مختلفة في اتخاذ القرارات حول الاختبارات عالية المخاطر للطلبة بما يلائم الوقت الحالي (فترة كورونا)، إضافة إلى الاعتبارات التي وجهت اختيار المنهجية والتحديات والآثار المستقبلية، ووقع الاختيار على تجربة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والإكوادور.



وتناول الدكتور زمان أبرز التحديات التي واجهت المشروع، وإستراتيجيات الهيئة في تجاوزها وتوفير فرص التجريب الإلزامي للاختبار لجميع الطلبة قبل الاختبار الفعلي، وتقديم الدعم الفني بأكثر من أسلوب، وفرص إعادة الاختبار لجميع من واجهتهم مشاكل تقنية خلال أداء الاختبارات في منازلهم أو في المقرات.



وأوضح رئيس الهيئة في مشاركته، أن المبادرة، وما شهدته من دعم ومساندة من مختلف الجهات الحكومية الممثلة في -اللجنة العليا للتحول الرقمي-، تحولت من خلال الممارسة والتطبيق من مجرد حل للتعامل مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، إلى خيار إستراتيجي للتحول الرقمي والتطبيق الإلكتروني للاختبارات والتقويم وفق المستهدفات التي حددتها رؤية المملكة ٢٠٣٠.



يُذكر أن اليونيسيف واليونسكو والبنك الدولي نظموا سلسلة من الندوات الافتراضية المشتركة حول إطار إعادة فتح المدارس، كجزء من التحالف العالمي للتعليم حول الجهود المبذولة خلال فترة كورونا COVID19 لدعم الحكومات في تعزيز التعلم عن بعد، وتيسير إعادة فتح المدارس، كما أن الندوة تعد الندوة الافتراضية الخامسة التي يتم تنظيمها بذلك الخصوص.