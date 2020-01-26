"الزعاق" عن أبرد الأسابيع: ستكون المحسوسة متدنية

قال: برد "الشبط" يأتينا من القطب.. انتبهوا لملابس أطفالكم

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن يكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق؛ مبينًا أن درجة الحرارة تنقسم إلى قسمين.

وقال عبر حسابه في "تويتر": هذا الأسبوع ستكون المحسوسة متدنية وهو أبرد أسابيع السنة.

ودعا أولياء أمور الطلبة وأمهات الأطفال إلى التنبه لملابس ذويهم قبل الذهاب إلى المدرسة، وارتدائهم الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذين اليومين؛ مؤكدًا أن هذا الأسبوع سيكون أبرد أسابيع الدراسة لهذه السنة.