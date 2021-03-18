الإمارات: 10 وفيات و2,101 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 416,105 أشخاص

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2,101 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، وشفاء 2,628 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 434,465 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,424 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 416,105 حالات.