أمير الباحة: خادم الحرمين أكد وضوح منهج الدولة منذ تأسيسها

تشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما من الحجاج والمعتمرين والزوار

أشاد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأشار أمير الباحة إلى ما أكده ملك الحزم والعزم في خطابه، ووضوح المنهج الذي قامت عليه هذه الدولة منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، المستمد من الكتاب والسنة، والتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما من الحجاج والمعتمرين والزوار. كذلك العدل في جميع الأمور، والأخذ بمبدأ الشورى.

وأوضح أن الخطاب الملكي رسم ملامح الدولة داخليًّا وخارجيًّا؛ إذ أبدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالمواطنين والمواطنات، وتوجيهه جميع الوزراء والمسؤولين حيال تسهيل الإجراءات لهم، وتوفير المزيد من الخدمات بجودة عالية، والمضي قدمًا نحو أهداف وخطط وبرامج رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي تستهدف إعداد السعودية للمستقبل الواعد من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، واستغلال الطاقات والثروات المتوافرة التي واكبها هيكلة عدد من أجهزة الدولة، واتخاذ عدد من القرارات التي تصب في خدمة المجتمع، وتعزيز أمن الوطن، إضافة إلى توجيهه الكريم سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية، وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل.

وقال أمير الباحة: "إن الخطاب الملكي رسم الأهداف المستقبلية والمستمرة لدعم وتعزيز رفاهية المواطن من خلال التوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات المواطنين الرئيسية، التي من أهمها برنامج الإسكان، والحرص على توطين الوظائف، مع التأكيد أن القطاع الخاص شريك أساسي في جهود التنمية الاقتصادية، وأن دورهم كبير في المشاركة بتدريب أبناء وبنات الوطن، واستقطاب الكفاءات وتوظيفهم في ظل الدعم والتحفيز المستمر من الدولة للقطاع الخاص".

وأضاف: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد في خطابه -رعاه الله- استمرار نهج السعودية وقيادتها الواضح حيال السياسة الداخلية والخارجية، والتزام السعودية بالمبادئ الثابتة والمواثيق الدولية المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى الدور الريادي والموقف الحازم في محاربة الإرهاب، وتجفيف منابعه، والتصدي له، ونبذ التطرف، والتمسك بالوسطية والاعتدال، ومواجهة تأجيج الفتن والطائفية، والسعي نحو ترسيخ قيم التعايش والتسامح، ورفع المعاناة عن الشعوب لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم".

وسأل سموه الله -عز وجل- أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفقه وولي عهده لكل ما فيه خدمة هذا الوطن والعالم العربي والإسلامي، وأن يزيد هذا الوطن من نعمه العظيمة لتحقيق المزيد من التطور والتنمية.