"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الرايس وينبع

المركز الوطني: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ ٣ صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ ٤ عصراً.

رياح أتربة الأرصاد ينبع

0

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443 09:28 AM

المركز الوطني: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الرايس وينبع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 271

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ ٣ صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ ٤ عصراً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

رياح أتربة الأرصاد ينبع

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022