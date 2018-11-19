خطاب خادم الحرمين أكد أن السعودية شريك نفطي موثوق وآمن

"الصبان": المملكة لاعب رئيس في استقرار النفط بالعالم

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في خطابه الملكي حرص السعودية على تعزيز الاقتصاد العالمي، ونموه، بما في ذلك استمرار سياستها النفطية، القائمة على التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل منظمة "أوبك"، وخارجها؛ للحفاظ على استقرار أسواق النفط، بما يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين، موضحاً أن هذا يعكس سياسات السعودية النفطية، كأحد أكبر المنتجين في العالم، ولاعب رئيس في اقتصاديات العالم.

ومن جانبه، قال المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد سالم سرور الصبان: "يمثل تأكيد خادم الحرمين الشريفين اليوم، في خطابه أمام مجلس الشورى على الدور الذي تقوم به المملكة من خلال "أوبك"، والمتعاونين معها من المنتجين من خارجها؛ من أجل تحقيق استقرار أسواق النفط، وهو الدور الذي قامت وتقوم به تاريخياً، ويقدره لها المجتمع الدولي".

وأضاف: "المملكة تحتفظ دائماً وأبداً بطاقة إنتاجية فائضة في حدود مليوني برميل يومياً؛ لكي تستطيع التحرك في حال وجود نقص بالإمدادات في سوق النفط".

وأشار إلى أنه في حالة الفائض في هذه الإمدادات، فإنها تتحرك لتخفيض الإنتاج في إطار حصتها العادلة في التخفيض، وهو ما يحقق أيضاً استقراراً في الأسواق، يخدم المنتجين والمستهلكين معاً".

وقال: "المملكة تعي تماماً أن الأسعار المرتفعة جداً بسبب نقص طارئ أو مستدام في الإمدادات العالمية للنفط؛ لن تخدم المستهلكين وتؤدي في الأمد المتوسط والطويل إلى التأثير سلباً في معدلات نمو الطلب العالمي على النفط، من خلال تأثير هذه الأسعار المرتفعة في معدلات النمو الاقتصادي العالمي".

وتابع قائلاً: "إن الأسعار المنخفضة للنفط تؤدي إلى تقلص الاستثمارات النفطية، وحدوث أزمة في الإمدادات، كما أن الذبذبات والتقلبات المتلاحقة لأسعار النفط لا تخدم الاقتصاد العالمي على الإطلاق".

وقال: إن تأكيد الملك سلمان -حفظه الله- على دور المملكة الكبير لتحقيق الاستقرار يبين أن المملكة دولة مسؤولة، وتتصرف بشكل يخدم مصالحها ومصالح الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه لا غرابة في أن المجتمع الدولي يطلق على المملكة عبارات نفتخر بها جميعاً تتمثل في: "أن السعودية مصدر نفطي موثوق وآمن ويمكن الاعتماد عليه".