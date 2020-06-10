سعر نفط "برنت" ينخفض 1.2%.. ما زال فوق الـ40 دولاراً

فيما تراجع سعر "خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي" 1.6%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، صباح اليوم، بما يعادل 1.2% ليصل إلى 40.16 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صباح اليوم، بما يعادل نسبة 1.6% ليستقر عند 37.80 دولاراً أمريكياً.