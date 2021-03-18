نيابة عن الملك.. أمير الرياض يرعى حفل السباق الكبير على كأس المؤسس

18 جواداً محلياً يدخلون المنافسة على تاج البطولات بعد غدٍ السبت

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل - حفظه الله -، يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بعد غدٍ السبت حفل سباق نادي سباقات الخيل السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - لجياد الإنتاج المحلي، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.



وبهذه المناسبة أعرب المستشار بالديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، عن اعتزاز النادي ومنسوبيه برعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لهذه المناسبة الكبيرة التي تأتي امتداداً لما يحظى به النادي وسباقاته وأنشطته من دعم كبير واهتمام بالغ منه - حفظه الله -، حيث يتشرف النادي برئاسته الفخرية التي تعد عزّاً وفخراً لوسط الفروسية.



وأكد أن هذا الحرص المتواصل والتشجيع والدعم المستمر من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ يبرز مدى الاهتمام الكبير برياضة الفروسية، لما تمثله من قيمة ومكانة في المجتمع، مشيراً إلى الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لحفل سباق كأس السعودية العالمي مؤخراً، الذي يعد نقلة كبيرة في تاريخ سباقات الخيل في المملكة والعالم أجمع.



ونوه رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بأهمية حفل السباق على كأس المؤسس، الذي يحمل اسم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - إضافة لكونه يمثل تاج البطولات الكبرى وختام المناسبات والكؤوس التي تحظى بالرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.



كما رحب برعاية أمير منطقة الرياض لهذا الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، معبراً عن سعادته وجميع العاملين بالنادي بتشريف سموه لهذه المناسبة الفروسية الكبيرة.



ويدخل 18 جواداً محلياً من عمر الثلاث سنوات المنافسة على تاج البطولات السعودية "كأس المؤسس" للفئة الأولى سعودياً، الذي ستقام فعالياته مساء السبت المقبل بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية لمسافة 1600 متر وجائزته 3 ملايين ريال.