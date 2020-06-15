البحرين: تسجيل 317 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 379 حالة

وزارة الصحة: وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 13197

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن الفحوصات التي بلغ عددها 6779 في يوم 14 يونيو 2020، أظهرت تسجيل 317 حالة قائمة جديدة؛ منها 151 حالة لعمالة وافدة، و164 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالتان قادمتان من الخارج، كما تعافت 379 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 13197 حالة.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية قالت الصحة إن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج؛ بلغ 140 حالة، منها 18 حالة تحت العناية؛ في حين أن 5286 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5304 حالات قائمة.