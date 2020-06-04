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حذّرت من نزع الملصق أو إعادة فتح المحل قبل مراجعتها

بلدية الشرائع تغلق محل كافيه خالف الاشتراطات الصحية

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية أحد أشهر محالّ الكافية بمخطط الشرائع مساء أمس.



وبحسب معلومات "سبق": فإن المحلّ تم رصده من قبل فرق الرقابة التابعة لفرع بلدية الشرائع الفرعية، بعد وقوعه في مخالفات تتعلّق بالصحة العامة والاشتراطات الصحية الواجب تنفيذها للمحال أثناء فترة رفع منع التجوّل.



وقد أغلق مراقبو البلدية الموقع، وذلك بوضع استيكر على واجهته والتحذير من فتح الموقع أو إزالة الملصق؛ سيقع تحت عقوبات صارمة، مطالبةً صاحب الموقع بمراجعتها على وجه السرعة.