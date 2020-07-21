خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري

اطمأن فيه على صحة الملك المفدى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره للرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية .

خادم الحرمين الشريفين

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21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 04:54 PM

اطمأن فيه على صحة الملك المفدى

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره للرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية .

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