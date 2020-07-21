خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري

اطمأن فيه على صحة الملك المفدى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية .



وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره للرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية .