النفط يعاود الارتفاع.. برنت بـ48.22 دولارًا للبرميل

ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس ما نسبته 0.57%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" اليوم، بنسبة 0.71% ليصل إلى 48.22 دولارًا أمريكيًّا.

كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بما نسبته 0.57%، ليثبت عند 45.60 دولارًا أمريكيًّا.