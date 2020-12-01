النفط يعاود الارتفاع.. برنت بـ48.22 دولارًا للبرميل

ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس ما نسبته 0.57%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" اليوم، بنسبة 0.71% ليصل إلى 48.22 دولارًا أمريكيًّا.

كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بما نسبته 0.57%، ليثبت عند 45.60 دولارًا أمريكيًّا.

النفط أسعار النفط

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01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 01:51 PM

ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس ما نسبته 0.57%

النفط يعاود الارتفاع.. برنت بـ48.22 دولارًا للبرميل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" اليوم، بنسبة 0.71% ليصل إلى 48.22 دولارًا أمريكيًّا.

كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بما نسبته 0.57%، ليثبت عند 45.60 دولارًا أمريكيًّا.

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