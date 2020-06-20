لن يفلتوا.. "نزاهة" تتوعّد مستغلّي دعم الدولة بالجائحة والفاسدين

رسالة شكر للمواطنين والمقيمين المتعاونين معها لدعم وتعزيز آلياتها

توعّدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، كل من يستغلّ الإنفاق السخي للدولة خلال جائحة "كورونا"، ويتعدّى على المال العامّ أو يتورّط بممارسات فساد مالي أو إداري؛ فإنه لن يُفلت من العقاب، مؤكدة أنه بصدور الأحكام القضائية النهائية على المتجاوزين؛ فإن التشهير بهم من ضمن سياسيات الهيئة.



وقال المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، في مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية": "الجميع يلحظ الجهود التي تبذلها الدولة بكافة جهاتها للتصدي لجائحة كورونا، والتي ساهمت في الحد من انتشار هذا الوباء وتخفيف آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني؛ ولذلك الرسالة التي توجهها الهيئة لكل من يستغلّ إنفاق الدولة السخي لمواجهة هذه الجائحة أو يتعدّى على المال العام أو يتورط بممارسات فساد مالي أو إداري؛ فالهيئة توجه له رسالة فإنه لن يُفلت من العقاب.



ونوه إلى التعاون الكبير بين الهيئة والجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن القضايا التي صدرت في بيان الهيئة الذي صدر الخميس تؤكّد هذا التعاون الذي يدعم ويعزز جهود الهيئة الرامية إلى مكافحة الفساد المالي والإداري بكافة صوره ومظاهره وأشكاله.



كما وجّه "الحسين" باسم الهيئة رسالة شكر للمواطنين والمقيمين المتعاونين معها في دعم جهودها وتعزيز آلياتها وإمكاناتها في محاربة آفة الفساد، وتؤكد أهمية دورهم التشاركي مع الهيئة في جهودها في مكافحة الفساد وحماية المال العام والحفاظ على مكتسبات الوطن.



ولفت إلى أن إعلان أسماء المتهمين في قضايا فساد يدخل ضمن عقوبة التشهير التي يجب أن يصدر فيها حكم قضائي، مشيرًا إلى أن القضايا التي وردت في بيان الهيئة كلها لا زالت رهن التحقيق، لافتًا إلى أنه بصدور الأحكام القضائية النهائية فإن التشهير من ضمن سياسيات الهيئة.



وأوضح "الحسين" أن الهيئة لديها عدد من الأدوات والأساليب لكشف قضايا الفساد، تتمثل في تحليل البيانات وبناء المؤشرات وتعاون الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى تلقّي البلاغات.



وأضاف: "العقوبات تختلف باختلاف الجريمة التي ارتُكبت، واختلاف الظروف؛ فمثلًا عقوبة غسل الأموال تصل إلى 15 سنة سجنًا أو غرامة 7 ملايين ريال أو بهما معًا، بينما في الرشوة والتزوير تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات أو غرامة 5 ملايين ريال أو بهما معًا".



وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أعلنت الخميس، أنها باشرت 127 قضية خلال شهر شوال من العام 1441هـ، وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغلّ الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.