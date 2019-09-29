"تركي الدخيل": "الفغم" عاش بطلاً شجاعاً وطنياً محباً لبلاده وملوكه باراً بقيادته .. ومات شهماً

فجعت السعودية كلها برحيله وحزن الكل عليه

نعى سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل؛ على حسابه في "تويتر"، اللواء الركن عبدالعزيز الفغم؛ الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقال "عاش #عبدالعزيز_الفغم بطلاً، شجاعاً، وطنياً، محباً لبلاده وملوكه، محبوباً منهم، ابناً باراً بقيادته.. ومات شهماً، لذلك فجعت #السعودية كلها برحيله، وحزن الكل عليه، رحمه الله رحمة واسعة، وجبر كسر أهله ومحبيه.. نعزي القيادة برحيل ابن مخلص ونعزي أهله وأحبته. إنا لله وإنا إليه راجعون".