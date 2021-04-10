بتوجيه "الفيصل" ومتابعة نائبه.. توزيع 12 مليون وجبة وسلة في رمضان

بإشراف "الرفادة" وشراكة مع الجهات ذات العلاقة.. "القحطاني": أفضل الخدمات

‬ كشف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة السقاية والرفادة الدكتور مشبب القحطاني، أن لجنة السقاية والرفادة بالإمارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، تشرف على توزيع قرابة 12 مليون منتج، تشمل وجبات الإفطار والسلال الغذائية خلال شهر رمضان 1442هـ، في المسجد الحرام ونقاط التجمع والمنافذ والأحياء السكنية بالمنطقة؛ وذلك بناءً على توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبمتابعة من نائبه الأمير بدر بن سلطان.

وأوضح "القحطاني"، أن اللجنة تحرص على تقديم أفضل الخدمات خلال شهر رمضان المبارك؛ انطلاقًا من دورها في تنظيم تقديم المنتجات الخيرية؛ بهدف الوصول إلى الغاية المنشودة والمتمثلة في تحقيق مفهوم السقاية والرفادة بالشكل الحضاري وفق أفضل الطرق التي تراعي كرامة المستفيدين وتحفظ النعمة من الامتهان.

وأضاف أن اللجنة حرصت على توفر الاشتراطات التي تراعي جودة المواصفات ومكونات وجبات إفطار الصائمين، والأخذ في الاعتبار احتواءها على عناصر غذائية طبيعية وصحية، كذلك حفظها وتقديمها في مغلفات آمنة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع جهود الدولة في التقيد بالاحترازات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أنه لأجل تحقيق ذلك، وضعت اللجنة ضوابط تُلزم الجهات الأهلية بتطبيق الاشتراطات والبروتوكولات المعمول بها عند التوزيع، مع توفير المعقمات والكمامات، ومراعاة التباعد الجسدي خلال العمل الميداني.