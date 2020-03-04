"صحة مكة" توجّه بتقديم خدمات الرعاية العاجلة وربطها بالمستشفيات ابتداءً من غد

نوهت على مديري المستشفيات بعدم فرز وتوجيه الحالات المشتبهة لمراكز الرعاية

وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير بمتابعة وإشراف الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية تقديم خدمات الرعاية الصحية العاجلة خلال 24 طوال أيام الأسبوع ابتداءً من غدٍ الخميس بالمراكز الثمانية التالية: (الزاهر - كدي والهجرة - العزيزية - المعابدة - بحرة - مخططات شرائع٧ - النوارية - الجموم).

كما تم توجيه ربط مراكز عيادات الرعاية العاجلة بالمستشفيات التي تقوم بإعادة الفرز والتوجيه كالتالي: مراكز عيادات الرعاية العاجلة (الزاهر - بحرة) مرتبطة بمستشفى الملك عبدالعزيز ومراكز عيادات الرعاية (كدي والهجرة - العزيزية) مرتبطة بمستشفى النور ومستشفى الولادة والأطفال ومراكز عيادات الرعاية العاجلة (المعابدة - مخططات شرائع ٧) مرتبطة بمستشفى الملك فيصل ومراكز عيادات الرعاية العاجلة (النوارية - الجموم) مرتبطة بمستشفى حراء العام.

كما تم التنويه على مديري المستشفيات بعدم فرز وتوجيه الحالات المشتبهة إلى مراكز الرعاية العاجلة واتباع الرسمية المعتمدة في طريقة فرز الحالات وعلى أن يتم فرز حالات خلال الفترة الصباحية إلى المراكز الصحية بالأحياء حسب سكن المريض وفرز الحالات خلال الفترة المسائية إلى مراكز الرعاية العاجلة الثمانية.