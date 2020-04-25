"الصحة العالمية": الأجسام المضادة لا تعني "الحصانة" من وباء "كورونا"

حذّرت من استخدام "الشهادات الخالية من المخاطر": تزيد من انتشار الفيروس

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إنه لا يوجد دليل حالياً يؤكّد أن المتعافين من كوفيد- 19، ولديهم أجسام مضادة، محميون من الإصابة بالعدوى ثانية.

وحذّرت "الصحة العالمية"، في بيان، من استخدام ما وصفتها بـ"جوازات الحصانة" أو "الشهادات الخالية من المخاطر"، إثر تعافي بعضهم من الإصابة بالفيروس.

وقالت بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن هذه الممارسات تزيد من احتمال انتشار الفيروس؛ لكونها تتجاهل النصائح الأساسية في مجال الصحة.

وكان مسؤولون وخبراء في منظمة الصحة العالمية قد قالوا في وقت سابق، إن الأشخاص المتعافين من مرض "كوفيد-19" غير محصنين من الإصابة مرة أخرى.

وقالت تشيلي؛ الأسبوع الماضي، إنها ستبدأ بتوزيع ما قالت إنه "جوازات سفر الصحة" للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس.

وتعتمد هذه الوثائق على إجراء فحص للأشخاص، فإذا تبين أن هؤلاء طوّروا أجساماً مضادة، فيمكنهم العودة إلى العمل، على اعتبار أن هذه الأجسام تجعلهم محصنين ضد الفيروس.

ويسعى عديد من الدول إلى الوصول إلى أيّ صيغة تساعدها على إعادة العجلة الاقتصادية إلى العمل.