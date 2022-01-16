"العقاري" يسجل نموًا بنسبة 30% في مستهدفات "القرض المدعوم" لعام 2021

توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 144 مليار ريال

سجل برنامج القرض العقاري المدعوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية نموًا في مستهدفاته للعام 2021م بنسبة 30%، محققًا توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 144 مليار ريال.



وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن برنامج القرض العقاري المدعوم سجل استفادة أكثر من 182 ألف مستفيد خلال عام 2021م، مشيرًا إلى أن الصندوق تجاوز مستهدفاته بنسبة نمو 30% مقارنة بـ140 ألف عقد تمويلي بوصفه مستهدفًا سنويًا للعام ذاته، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 114 مليار ريال، مشيدًا بالجهود التكاملية لمنظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل؛ لتيسير إجراءات التملك وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) للوصول إلى تملُّك 70% من الأسر لمنازلها نهاية 2030, وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.



وأفاد أن البرنامج والمبادرات المساندة كان لها دور إيجابي في تمكين المستفيدين من القرض المدعوم، موضحًا أن العام 2021م سجل استفادة أكثر من 35 ألف مستفيد من برنامج الرهن الميسر، بينما استفاد أكثر من 26 ألف مستفيد من برنامج ضمانات، مؤكدًا استمرارية "القرض المدعوم" وخياراته التمويلية والسكينة، والبرامج المساندة لدعم وتمكين الأسر من مستفيدي "سكني" لتملُّك المسكن الملائم.



وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري إلى إسهام الصندوق في دعم المعروض العقاري عبر خيارات تمويلية وسكنية متنوعة يقدمها "القرض المدعوم"، حيث أسهم خلال 2021م في تمكين أكثر من 88 ألف مستفيد من منتج الوحدات السكنية الجاهزة، وأكثر من 71 ألفًا من منتج البناء الذاتي، بينما استفاد نحو 23 ألف مستفيد من منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

يُذكر أن القرض العقاري المدعوم يقدم قرضًا حسنًا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر عددًا مـن الخيارات السكنية, منها: البناء الذاتـي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.