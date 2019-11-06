دهس طالبي ابتدائي بعد نزولهما من الحافلة بنجران.. و"التعليم" تلتزم الصمت

تم إدخالهما العناية المركزة وأحدهما حالته حرجة

تعرَّض طالبان بالصف الأول والثالث ابتدائي بإحدى مدارس نجران للدهس فور نزولهما من الحافلة التي أقلَّتهما من المدرسة لمنزلهما ظهر أمس.

وقال أحد أقاربهما لـ"سبق" إن حادثة الدهس وقعت بعد أن عاد بهما باص المدرسة؛ ووقف في الشارع المقابل، وليس شارع المنزل المباشر، وبعد نزولهما جاءا من أمام الباص وأتت سيارة من جانب الباص ودهستهما، وتم نقلهما إلى المستشفى وإدخالهما العناية المركزة، وأحدهما في حالة حرجة جداً.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة تعليم منطقة نجران على تلك الحادثة حتى لحظة نشر الخبر.

تعليم منطقة نجران

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06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 08:41 PM

تم إدخالهما العناية المركزة وأحدهما حالته حرجة

دهس طالبي ابتدائي بعد نزولهما من الحافلة بنجران.. و"التعليم" تلتزم الصمت

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

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تعرَّض طالبان بالصف الأول والثالث ابتدائي بإحدى مدارس نجران للدهس فور نزولهما من الحافلة التي أقلَّتهما من المدرسة لمنزلهما ظهر أمس.

وقال أحد أقاربهما لـ"سبق" إن حادثة الدهس وقعت بعد أن عاد بهما باص المدرسة؛ ووقف في الشارع المقابل، وليس شارع المنزل المباشر، وبعد نزولهما جاءا من أمام الباص وأتت سيارة من جانب الباص ودهستهما، وتم نقلهما إلى المستشفى وإدخالهما العناية المركزة، وأحدهما في حالة حرجة جداً.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة تعليم منطقة نجران على تلك الحادثة حتى لحظة نشر الخبر.

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تعليم منطقة نجران

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