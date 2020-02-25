3 إصابات جديدة بـ "كورونا" في الكويت.. عائدين من إيران

جميعهم بصحة جيدة وتم عزلهم بالمستشفيات المختصة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تأكيد إصابة 3 مواطنين بفيروس (كورونا المستجد كوفيد- 19)؛ ليصل بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس في البلاد، إلى 8 حالات حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها نقلته صحيفة "الراي"، أن الإصابات الثلاث الجديدة كانت من القادمين من إيران ممّن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.

وأفادت بأن الجميع بصحة جيدة حيث تم عزلهم في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).