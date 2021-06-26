الهلال: حصلنا على شهادة الكفاءة المالية نظير التزامنا المالي والتعاقدي

أكد نادي الهلال حصوله على شهادة الكفاءة المالية نظير التزامه المالي والتعاقدي حتى تاريخ 30 إبريل، بدون جدولة أي مبالغ مالية.

وحل الهلال في المركز السادس في ترتيب الأندية الأعلى مديونية بمبلغ 24,832,951 ريالاً، وتمكن من الإيفاء بالتزاماته المالية قبل 21 أغسطس المقبل وهو الموعد الذي حددته لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية كآخر موعد للوفاء بها كشرط للحصول على الشهادة.



يُذكر أن حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، تعاقد مع المالي يوسف ماريجا، ليقود هجوم الهلال في الموسم المقبل، كأول صفقات الفريق، كما اتفق مع البرتغالي جارديم لقيادة الفريق "فنياً".

