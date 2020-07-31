"الصحة": لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة.. والحالة الصحية للحجاج مطمئنة

أكدت أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 08:13 PM

أكدت أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

"الصحة": لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة.. والحالة الصحية للحجاج مطمئنة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

منى

1 3,069

أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

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