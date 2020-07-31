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أكدت أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

"الصحة": لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة.. والحالة الصحية للحجاج مطمئنة

أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.