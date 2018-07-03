"هدف": 3055 منشأة سجّلت فرصها التدريبية ضِمن برنامج "صيفي"

الفرصة لا تزال قائمة أمام الباقي للتسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن عدد المنشآت المسجلة في برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بلغ 3055 منشأة؛ مبيناً أن الفرصة لا تزال قائمة أمام باقي المنشآت للتسجيل في البرنامج؛ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: http://saifi.hrdf.org.sa.

وجدد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية و"هدف" خالد أبا الخيل، الدعوةَ لمنشآت القطاع الخاص إلى تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديها أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، والاستفادة من الطاقات السعودية الشابة؛ وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل أو في جهات التدريب المعتمدة؛ امتثالاً للأمر السامي الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر بقبول نسبة من الطلاب والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف.

وأوضح أبا الخيل، أن خطوات تسجيل المنشآت في البرنامج، تتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: http://saifi.hrdf.org.sa، ومن تبويب حساب جديد اختيار حساب منشآت، ثم تسجيل البيانات الأساسية للمنشأة، والبريد الإلكتروني؛ حيث ستصل رسالة التفعيل لحساب المنشأة في البرنامج على البريد الإلكتروني المسجل، ويمكن بعدها للمنشأة الدخول لحسابها بعد التفعيل، ثم تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديها أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج.

وأشار أبا الخيل إلى أن "هدف" أعد دليلاً إرشادياً للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ"صيفي"؛ لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يرتكز دور منشآت القطاع الخاص المشاركة في البرنامج على عدة محاور، منها: المساهمة في الدعم وفق النسب المحددة في القرار الوزاري رقم (1047/1) وتاريخ 8/ 3/ 1429هـ، وتنفيذ التدريب سواء التدريب على رأس العمل أو التدريب لدى الجهات التدريبية، وإصدار شهادة للمتدربين بعد انتهاء المدة التدريبية المحددة.

وأكد المتحدث الرسمي، أهمية التزام المنشآت بجودة التدريب والانضباط، وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب؛ وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عوناً لهم في الدخول إلى سوق العمل، حينما يحصل المتدرب على فرصة عمل بأي من القطاعات التي نال فيها دورات تدريبية، أو اكتسب مهارات وخبرات تؤهله لهذا العمل.